Путин провёл встречу с президентом Ирана Пезешкианом в Туркменистане
Масуд Пезешкиан и Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин встретился в Ашхабаде с иранским коллегой Масудом Пезешкианом. Кадры со встречи есть в распоряжении Life.ru.
Масуд Пезешкиан и Владимир Путин. Фото © Life.ru
Беседа состоялась в рамках ряда международных контактов российского лидера в Туркменистан. Последняя личная встреча Путина и Пезешкиана произошла в саммите ШОС, который проводился в Китае в начале сентября.
Напомним, Владимир Путин сегодня прилетел в Ашхабад с рабочим визитом. Главу РФ встретили в президентском терминале столичного аэропорта с цветами и почётным караулом. Президент уже встретился с туркменистанским лидером Сердаром Бердымухамедовым.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.