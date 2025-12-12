Путин провёл встречу с президентом Ирана Пезешкианом в Туркменистане

Президент России Владимир Путин встретился в Ашхабаде с иранским коллегой Масудом Пезешкианом. Кадры со встречи есть в распоряжении Life.ru.

Масуд Пезешкиан и Владимир Путин. Фото © Life.ru

Беседа состоялась в рамках ряда международных контактов российского лидера в Туркменистан. Последняя личная встреча Путина и Пезешкиана произошла в саммите ШОС, который проводился в Китае в начале сентября.