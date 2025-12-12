Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 декабря, 09:53

Путин провёл встречу с президентом Ирана Пезешкианом в Туркменистане

Масуд Пезешкиан и Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Масуд Пезешкиан и Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин встретился в Ашхабаде с иранским коллегой Масудом Пезешкианом. Кадры со встречи есть в распоряжении Life.ru.

Масуд Пезешкиан и Владимир Путин. Фото © Life.ru

Масуд Пезешкиан и Владимир Путин. Фото © Life.ru

Беседа состоялась в рамках ряда международных контактов российского лидера в Туркменистан. Последняя личная встреча Путина и Пезешкиана произошла в саммите ШОС, который проводился в Китае в начале сентября.

Путин и другие лидеры возложили венки к Монументу Нейтралитета Туркменистана
Путин и другие лидеры возложили венки к Монументу Нейтралитета Туркменистана

Напомним, Владимир Путин сегодня прилетел в Ашхабад с рабочим визитом. Главу РФ встретили в президентском терминале столичного аэропорта с цветами и почётным караулом. Президент уже встретился с туркменистанским лидером Сердаром Бердымухамедовым.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Путин
  • Туркменистан
  • Иран
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar