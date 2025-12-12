Путин в Индии
12 декабря, 09:29

Путин проводит двустороннюю встречу с Бердымухамедовым в Ашхабаде

Владимир Путин и Сердар Бердымухамедов. Обложка © ТАСС / POOL / Кристина Кормилицына

Президент России встретился с туркменистанским коллегой Сердаром Бердымухамедовым на полях форума в честь Международного года мира, который проходит в Ашхабаде. Кадры встречи опубликовала пресс-служба Кремля.

Встреча Владимира Путина и Сердара Бердымухамедова. Видео © Telegram / Кремль. Новости

Российский лидер поблагодарил Бердымухамедова за приглашение и поздравил с 30-летием независимости Туркменистана. Он подчеркнул, что суверенная и нейтральная политика Ашхабада себя полностью оправдывает и способствует стабилизации в регионе.

Напомним, Владимир Путин сегодня прибыл в столицу Туркменистана с рабочим визитом. Российского лидера встретили в президентском терминале аэропорта Ашхабада с цветами и почётным караулом. Глава РФ примет участие в ряде встреч, а также выступит на форуме в честь Международного года мира и доверия.

