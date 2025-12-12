Путин проводит двустороннюю встречу с Бердымухамедовым в Ашхабаде

Президент России встретился с туркменистанским коллегой Сердаром Бердымухамедовым на полях форума в честь Международного года мира, который проходит в Ашхабаде. Кадры встречи опубликовала пресс-служба Кремля.

Встреча Владимира Путина и Сердара Бердымухамедова. Видео © Telegram / Кремль. Новости

Российский лидер поблагодарил Бердымухамедова за приглашение и поздравил с 30-летием независимости Туркменистана. Он подчеркнул, что суверенная и нейтральная политика Ашхабада себя полностью оправдывает и способствует стабилизации в регионе.