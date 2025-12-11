Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 декабря, 09:51

Путин встретится с Эрдоганом в Туркмении

Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Президент России Владимир Путин встретится с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в рамках официальных мероприятий, проходящих в столице Туркменистана Ашхабаде. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на брифинге.

«Завтра президент работает в Ашхабаде, готовимся к визиту в Туркменистан. Там состоится международный форум, посвящённый Международному году мира и доверия. На полях этого форума у президента запланирован целый ряд двусторонних встреч», — анонсировал представитель Кремля.

Он также подтвердил информацию о предстоящей встрече с Эрдоганом, отметив, что обсуждение вопросов двустороннего сотрудничества и региональной безопасности станет ключевым моментом переговоров.

В Кремле анонсировали возможный международный телефонный разговор Путина вечером
В Кремле анонсировали возможный международный телефонный разговор Путина вечером

Напомним, что Путин посетит столицу Туркменистана Ашхабад 11–12 декабря для участия в форуме, посвящённом Международному году мира и доверия, а также Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана. Президент проведёт несколько двусторонних встреч с зарубежными лидерами, на которых будут обсуждаться вопросы сотрудничества и укрепления международных отношений.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Путин
  • Турция
  • Реджеп Тайип Эрдоган
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar