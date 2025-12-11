Путин встретится с Эрдоганом в Туркмении

Президент России Владимир Путин встретится с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в рамках официальных мероприятий, проходящих в столице Туркменистана Ашхабаде. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на брифинге.

«Завтра президент работает в Ашхабаде, готовимся к визиту в Туркменистан. Там состоится международный форум, посвящённый Международному году мира и доверия. На полях этого форума у президента запланирован целый ряд двусторонних встреч», — анонсировал представитель Кремля.

Он также подтвердил информацию о предстоящей встрече с Эрдоганом, отметив, что обсуждение вопросов двустороннего сотрудничества и региональной безопасности станет ключевым моментом переговоров.

Напомним, что Путин посетит столицу Туркменистана Ашхабад 11–12 декабря для участия в форуме, посвящённом Международному году мира и доверия, а также Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана. Президент проведёт несколько двусторонних встреч с зарубежными лидерами, на которых будут обсуждаться вопросы сотрудничества и укрепления международных отношений.