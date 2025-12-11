В Кремле анонсировали возможный международный телефонный разговор Путина вечером
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин может сегодня вечером провести международные переговоры в формате беседы по телефону. Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Уже вечером возможен международный телефонный разговор, будем вас информировать», — уведомил спикер Кремля.
Накануне Владимир Путин принял в Кремле президента Индонезии Прабово Субианто. Лидеры в дружеской атмосфере обсудили партнёрство в торгово-экономической сфере, а также обоюдную поддержку в международных организациях и реализацию двусторонних проектов.
