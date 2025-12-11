Путин в Индии
Регион
11 декабря, 09:26

Более 830 тысяч обращений граждан обработали для прямой линии с Путиным

Обложка © Life.ru

На прямую линию с президентом России Владимиром Путиным поступило более 830 тысяч обращений от граждан.

Люди спрашивают об экономике, социальной сфере, внешней политике и развитии инфраструктуры. Об этом сообщили в эфире телеканала «Россия 1».

«Всего обращений 832 338», – следует из результатов подсчёта.

Уточняется, что 66% вопросов задали женщины и 34% мужчины. Наиболее активными стали граждане старше 56 лет.

Данный формат общения предоставляет возможность гражданам задавать вопросы напрямую главе государства и остаётся одним из крупнейших каналов обратной связи с населением. Система является важным инструментом прозрачности власти и способствует оперативному решению актуальных общественных вопросов. Обработка 830 тысяч обращений свидетельствует о высоком интересе населения и эффективности системы сбора информации.

Путин высоко оценил работу наблюдателей и поручил готовиться к выборам-2026

Напомним, что совместная прямая линия и пресс-конференция президента запланированы на 19 декабря и начнутся в полдень по московскому времени. В ходе эфира Путин подведёт итоги года, обсудит ключевые события и ответит на вопросы как журналистов, так и граждан.

