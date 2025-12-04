Пресс-служба Кремля сообщила, что прямая линия и пресс-конференция российского лидер Владимира Путина пройдут в комбинированном формате 19 декабря. Это событие впервые пройдёт в пятницу, в отличие от привычного выбора четверга, выбранного для таких мероприятий в прошлые годы.

Изменение графика стало исключением из устоявшейся тенденции выбирать четверг для проведения подобных мероприятий. За последние десятилетия предпочтение отдавалось именно этому дню, за исключением редких случаев, таких как пресс-конференция 2016 года, состоявшаяся в пятницу, и прямая линия 2021 года, перенесённая на среду.

Объединённый формат получил название «Итоги года с Владимиром Путиным», которое используется с 2023 года. Впервые такая форма проведения мероприятий была применена в 2020 году из-за пандемии CoViD-19, когда раздельное проведение традиционных мероприятий стало невозможным.

Ежегодная конференция и прямая линия традиционно привлекают огромное внимание общественности и предоставляют возможность гражданам задать вопросы руководству страны и узнать его позицию по основным вопросам внутренней и внешней политики.

Каждый гражданин получит возможность задать вопрос президенту по различным каналам связи, включая телефоны горячей линии, SMS и MMS-сообщения, а также мобильное приложение и социальные сети. Впервые предусмотрена возможность отправки вопросов через чат-бот в популярном мессенджере MAX. Граждане могут обратиться с вопросами, касающимися внутренних и внешних вызовов, экономики, экологии, медицины, образования и других сфер жизнедеятельности.