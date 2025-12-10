Путин в Индии
Путин высоко оценил работу наблюдателей и поручил готовиться к выборам-2026

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

На заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека Владимир Путин вновь отметил значимость работы общественных наблюдателей и поставил перед системой мониторинга выборов задачи на 2026 год. Об этом рассказали участники встречи.

«Сегодня Президент подтвердил эту высокую оценку и поставил нам задачу — работать в 2026 году. Будем продолжать нашу деятельность…», — сказал ответственный секретарь СПЧ и глава МРГ Александр Точенов.

Во время заседания СПЧ Владимир Путин напомнил о своей предыдущей оценке, которую он дал общественным наблюдателям ещё 31 октября, обращаясь к форуму «Сообщество» и Общественной палате РФ в честь её 20-летия. Тогда глава государства подчеркнул значимость всей системы мониторинга выборов и защиты избирательных прав граждан. Александр Точенов, руководитель Международной рабочей группы СПЧ, заявил, что Президент подтвердил высокую оценку и поручил продолжить работу в 2026 году, включая деятельность Координационного совета ОП РФ и сообщества наблюдателей.

«И мы убеждены, что этот институт продолжит своё развитие, для этого созданы все необходимые условия: укреплены межрегиональные коммуникации и совершенствуются образовательные методики», – отметил член СПЧ, глава Ассоциации НОМ Александр Брод.

Брод отметил, что Путин уделил особое внимание роли Совета и специальной рабочей группы в контроле за предстоящими федеральными выборами. Он подчеркнул, что общественные наблюдатели стремятся повышать профессиональный уровень, чтобы давать максимально объективную оценку ходу избирательного процесса.

Ранее в преддверии Международного дня прав человека Владимир Путин провёл заседание президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека в формате видеоконференции. В обращении к участникам он выразил им благодарность за проделанную работу. Глава государства подчеркнул, что члены совета пользуются доверием граждан, поскольку к ним часто обращаются люди, столкнувшиеся с обидами, несправедливостью или отчаянием.

