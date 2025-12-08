Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 декабря, 18:52

Путин обновил состав президентского Совета по правам человека

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о ротации в Совете по развитию гражданского общества и правам человека. Обновлённый состав опубликован в телеграм-канале СПЧ.

В совет вошли Мария Большакова, возглавляющая «Союз семей военнослужащих России», советник фонда развития технологий Наталья Кравченко, ректор МПГУ Алексей Лубков и глава движения «Гражданский комитет России» Артур Шлыков.

Из состава совета исключены несколько прежних членов. Среди них — посмертно Кирилл Вышинский, бывший исполнительный директор «Россия Сегодня», председатель «Союза писателей России» Николай Иванов, руководитель «Мира семьи» Ирина Киркора, экс-директор Музея истории ГУЛАГа Роман Романов и глава ИНСОР Игорь Юргенс.

Путин подписал закон о значительном повышении МРОТ в России с 1 января 2026 года
Путин подписал закон о значительном повышении МРОТ в России с 1 января 2026 года

Ранее глава государства подписал ряд важных законов. Был утверждён федеральный бюджет на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов. Отдельным законом устанавливается право на пенсию для детей, рождённых в течение 300 дней после смерти отца.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Путин
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar