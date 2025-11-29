Путин подписал ряд важных законов

Президент России Владимир Путин подписал пакет социальных законов, которые начнут действовать с 2026 года. В числе ключевых нововведений — повышение МРОТ, расширение льгот для матерей-героинь и новые меры поддержки семей.

Так, глава государства утвердил федеральный бюджет на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов. Одновременно был принят бюджет Социального фонда России на следующие три года.

Согласно подписанному закону, с 1 января 2026 года в России минимальный размер оплаты труда будет увеличен до 27 093 рублей. Также в рамках усиления социальной поддержки вводятся дополнительные выплаты для женщин, удостоенных звания «Мать-героиня». Для этой категории граждан расширяются льготы, а их социальные гарантии уравниваются с правами Героев Труда.

Отдельным законом устанавливается право на пенсию для детей, рождённых в течение 300 дней после смерти отца. Также предусмотрена возможность бесплатного получения рабочей профессии для девятиклассников, не сдавших ГИА.

В сфере миграционной политики ужесточаются требования к получению полисов обязательного медицинского страхования для иностранных работников. Параллельно вводится единая система оценки эффективности работы автошкол по всей стране.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин подписал закон о поэтапном освобождении малого бизнеса от уплаты НДС, вносящий изменения в Налоговый кодекс. Документ предусматривает постепенное снижение порога годовой выручки, при достижении которого у предпринимателей возникает обязанность по уплате данного налога.