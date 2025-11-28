Россия и США
28 ноября, 15:40

Путин подписал закон о техсборе на электронику с 2026 года

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении технологического сбора на импорт и производство электронной компонентной базы, который начнёт действовать с 1 сентября 2026 года. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Новые положения вносятся в закон о промышленной политике и будут применяться к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим ввоз или производство электронных модулей и промышленной продукции, содержащей такие компоненты. Сбор распространяется на операции, осуществляемые на территории России, включая континентальный шельф и исключительную экономическую зону.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин подписал закон о поэтапном освобождении малого бизнеса от уплаты НДС, вносящий изменения в Налоговый кодекс. Документ предусматривает постепенное снижение порога годовой выручки, при достижении которого у предпринимателей возникает обязанность по уплате данного налога.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

Юлия Сафиулина
