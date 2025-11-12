Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
12 ноября, 13:39
3251

Путин и Токаев подписали Декларацию о стратегическом партнёрстве РФ и Казахстана

Обложка © Life.ru

Президенты России Владимир Путин и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписали Декларацию о переходе отношений между странами на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Напомним, накануне Токаев прибыл в Москву с двухдневным государственным визитом. Сегодня он посетил Совет Федерации, а затем в Кремле состоялись переговоры на высшем уровне. Церемония подписания документов состоялась после переговоров.

Как подчёркивал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва придаёт огромное значение данному документу. Подписание декларации на высшем уровне призвано подтвердить особый статус декларации. В настоящее время Российская Федерация относит к числу отношений стратегического партнёрства свои связи с рядом государств, включая Венесуэлу, Иран, Китай, КНДР и Индонезию.

Путин принял приглашение Токаева посетить Казахстан в следующем году
Путин принял приглашение Токаева посетить Казахстан в следующем году

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Никита Никонов
