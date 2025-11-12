Путин принял приглашение Токаева посетить Казахстан в следующем году

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пригласил российского коллегу Владимира Путина посетить республику с государственным визитом в следующем году. Диалог состоялся во время встречи глав государств в Кремле.

Российский лидер принял предложение, ответив, что приедет с удовольствием. В предыдущий раз Путин посещал Казахстан в прошлом году.

Визит казахстанского лидера в Москву, в ходе которого прозвучало приглашение для Путина, уже сейчас оценивается как знаковый для двусторонних отношений. Сам Касым-Жомарт Токаев назвал свою поездку в Россию особенно важной для вывода союзнических отношений на новый уровень.