Путин принял приглашение Токаева посетить Казахстан в следующем году
Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пригласил российского коллегу Владимира Путина посетить республику с государственным визитом в следующем году. Диалог состоялся во время встречи глав государств в Кремле.
Российский лидер принял предложение, ответив, что приедет с удовольствием. В предыдущий раз Путин посещал Казахстан в прошлом году.
Визит казахстанского лидера в Москву, в ходе которого прозвучало приглашение для Путина, уже сейчас оценивается как знаковый для двусторонних отношений. Сам Касым-Жомарт Токаев назвал свою поездку в Россию особенно важной для вывода союзнических отношений на новый уровень.
