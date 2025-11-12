Россия и США
12 ноября, 11:56

Путин принял приглашение Токаева посетить Казахстан в следующем году

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пригласил российского коллегу Владимира Путина посетить республику с государственным визитом в следующем году. Диалог состоялся во время встречи глав государств в Кремле.

Российский лидер принял предложение, ответив, что приедет с удовольствием. В предыдущий раз Путин посещал Казахстан в прошлом году.

Токаев рассказал, о чём они с Путиным общались два часа в Кремле
Визит казахстанского лидера в Москву, в ходе которого прозвучало приглашение для Путина, уже сейчас оценивается как знаковый для двусторонних отношений. Сам Касым-Жомарт Токаев назвал свою поездку в Россию особенно важной для вывода союзнических отношений на новый уровень.

Юрий Лысенко
