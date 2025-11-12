Токаев рассказал, о чём они с Путиным общались два часа в Кремле
Обложка © Life.ru
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал о переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Встреча глав государств состоялась накануне в Кремле, а сегодня казахстанский лидер посетил Совет Федерации.
Встреча Токаева и спикера Совфеда Валентины Матвиенко. Видео © Telegram / Совет Федерации
По словам Токаева, он обсудил с Путиным широкий круг вопросов, посвящённых как двустороннему сотрудничеству, так и международной обстановке. Беседа продолжалась около двух часов.
«Обсудили очень многие вопросы и двустороннего сотрудничества, и международной ситуации», — поделился политик.
Визит казахстанского лидера в РФ продолжился встречей с Валентиной Матвиенко в Совете Федерации. Переговоры прошли в расширенном составе.
Ранее Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву по приглашению Владимира Путина. Главы Казахстана торжественно встретили в аэропорту с оркестром и почётным караулом. Лидер страны сообщил, что собирается поделиться с главой РФ своими взглядами «как со старшим товарищем». Он добавил, что этот визит выведет отношения России и Казахстана на принципиально новый уровень сотрудничества.
