Токаев рассказал, о чём они с Путиным общались два часа в Кремле

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал о переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Встреча глав государств состоялась накануне в Кремле, а сегодня казахстанский лидер посетил Совет Федерации.

Встреча Токаева и спикера Совфеда Валентины Матвиенко. Видео © Telegram / Совет Федерации

По словам Токаева, он обсудил с Путиным широкий круг вопросов, посвящённых как двустороннему сотрудничеству, так и международной обстановке. Беседа продолжалась около двух часов.

«Обсудили очень многие вопросы и двустороннего сотрудничества, и международной ситуации», — поделился политик.

Визит казахстанского лидера в РФ продолжился встречей с Валентиной Матвиенко в Совете Федерации. Переговоры прошли в расширенном составе.