Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 ноября, 11:09

Токаев рассказал, о чём они с Путиным общались два часа в Кремле

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал о переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Встреча глав государств состоялась накануне в Кремле, а сегодня казахстанский лидер посетил Совет Федерации.

Встреча Токаева и спикера Совфеда Валентины Матвиенко. Видео © Telegram / Совет Федерации

По словам Токаева, он обсудил с Путиным широкий круг вопросов, посвящённых как двустороннему сотрудничеству, так и международной обстановке. Беседа продолжалась около двух часов.

«Обсудили очень многие вопросы и двустороннего сотрудничества, и международной ситуации», — поделился политик.

Визит казахстанского лидера в РФ продолжился встречей с Валентиной Матвиенко в Совете Федерации. Переговоры прошли в расширенном составе.

Песков: В Кремле видели приветствие Токаева Трампу в Вашингтоне
Песков: В Кремле видели приветствие Токаева Трампу в Вашингтоне

Ранее Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву по приглашению Владимира Путина. Главы Казахстана торжественно встретили в аэропорту с оркестром и почётным караулом. Лидер страны сообщил, что собирается поделиться с главой РФ своими взглядами «как со старшим товарищем». Он добавил, что этот визит выведет отношения России и Казахстана на принципиально новый уровень сотрудничества.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Касым Жомарт Токаев
  • Казахстан
  • Валентина Матвиенко
  • Совет Федерации
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar