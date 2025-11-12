Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
12 ноября, 02:35

Песков: В Кремле видели приветствие Токаева Трампу в Вашингтоне

Касым-Жомарт Токаев и Дональд Трамп. Обложка © akorda.kz

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле заметили приветствие президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева лидеру США Дональду Трампу во время его визита в Вашингтон. Он отметил, что не видит в этом ничего необычного, сообщает «Коммерсант».

Журналист обратил внимание на то, что приветствие выглядело «как-то уж очень искренне». Песков ответил, что многие так начинают разговоры в Белом доме.

«Конечно. А что странного? Ничего. Просто многие из тех, кто попадает в Белый дом, начинают говорить именно так», — пояснил он, отвечая на вопрос о встрече Токаева с Трампом.

Песков объяснил, почему истребители сопровождали борт Токаева
Песков объяснил, почему истребители сопровождали борт Токаева

Ранее Life.ru сообщал, что 7 ноября на саммите «США — Центральная Азия» Токаев назвал Трампа великим политическим деятелем, которого послали небеса, чтобы вернуть здравый смысл в политику Соединённых Штатов. А 11 ноября состоялись переговоры Токаева с Владимиром Путиным в Кремле. После этого лидеры продолжили вечер в неформальной обстановке и тепло попрощались до следующего дня.

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Касым Жомарт Токаев
  • Дональд Трамп
  • Дмитрий Песков
  • Мировая политика
  • Политика
