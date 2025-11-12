Песков: В Кремле видели приветствие Токаева Трампу в Вашингтоне

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле заметили приветствие президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева лидеру США Дональду Трампу во время его визита в Вашингтон. Он отметил, что не видит в этом ничего необычного, сообщает «Коммерсант».

Журналист обратил внимание на то, что приветствие выглядело «как-то уж очень искренне». Песков ответил, что многие так начинают разговоры в Белом доме.

«Конечно. А что странного? Ничего. Просто многие из тех, кто попадает в Белый дом, начинают говорить именно так», — пояснил он, отвечая на вопрос о встрече Токаева с Трампом.