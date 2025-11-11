Путин обнял Токаева на прощание после неформальной беседы в Кремле

Неформальная встреча президентов России и Казахстана завершилась в тёплой и доверительной атмосфере. Владимир Путин лично проводил Касым-Жомарта Токаева из Сенатского дворца в Кремле, и даже на ступенях лидеры продолжали оживлённо обсуждать дела.

Путин проводил Токаева до автомобиля после неформальной встречи в Кремле. Обложка © Telegram / Кремль. Новости

Как видно на опубликованных пресс-службой Кремля кадрах, главы государств не спешили прощаться – Путин проводил Токаева до автомобиля Aurus, которым тот пользуется во время визитов в Россию. На прощание президенты обменялись крепким рукопожатием и коротко обнялись, подтвердив дружеский характер отношений между Москвой и Астаной.

По словам пресс-секретаря казахстанского лидера Руслана Желдибая, встреча длилась более двух с половиной часов.

