Песков объяснил, почему истребители сопровождали борт Токаева

Сопровождение самолёта президента Казахстана российскими истребителями во время его визита в Москву являлось почётным караулом, а не мерой безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

«Нет, это не связано с безопасностью. Это именно такой почётный караул, это связано с госвизитом. Такое действительно практикуется. Обычная практика», — пояснил представитель Кремля.

Он подчеркнул, что такая процедура является стандартной для государственных визитов высокого уровня. Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву 11 ноября с двухдневным официальным визитом. Его самолёт сопровождали российские истребители Су-35, что соответствует дипломатическому протоколу для встречи глав иностранных государств.

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву с государственным визитом, приняв приглашение президента России Владимира Путина. В аэропорту Внуково-2 для встречи высокого гостя был подготовлен почётный караул Московского гарнизона, военный оркестр исполнил государственные гимны обеих стран.