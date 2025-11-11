Россия и США
11 ноября, 18:47

Песков объяснил, почему истребители сопровождали борт Токаева

Обложка © Telegram / Қазақстан Республикасы Президентінің Баспасөз қызметі

Сопровождение самолёта президента Казахстана российскими истребителями во время его визита в Москву являлось почётным караулом, а не мерой безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

«Нет, это не связано с безопасностью. Это именно такой почётный караул, это связано с госвизитом. Такое действительно практикуется. Обычная практика», — пояснил представитель Кремля.

Он подчеркнул, что такая процедура является стандартной для государственных визитов высокого уровня. Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву 11 ноября с двухдневным официальным визитом. Его самолёт сопровождали российские истребители Су-35, что соответствует дипломатическому протоколу для встречи глав иностранных государств.

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву с государственным визитом, приняв приглашение президента России Владимира Путина. В аэропорту Внуково-2 для встречи высокого гостя был подготовлен почётный караул Московского гарнизона, военный оркестр исполнил государственные гимны обеих стран.

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Касым Жомарт Токаев
  • Путин
  • Дмитрий Песков
  • Мировая политика
  • Политика
