Красная дорожка и почётный караул: Токаева торжественно встретили в Москве

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву с государственным визитом по приглашению Президента России Владимира Путина.

В аэропорту Внуково-2 для встречи высокого гостя был выстроен почётный караул Московского гарнизона, а военный оркестр исполнил национальные гимны двух стран. Токаева встретил первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров и другие официальные лица.

Ожидается, что лидеры обсудят сотрудничество в экономике, региональную безопасность и совместные интеграционные инициативы.

Россия и Казахстан — ближайшие партнеры по ЕАЭС и ОДКБ, а регулярные визиты на высшем уровне традиционно сопровождаются обсуждением крупный торговых проектов, логистики и энергетики.