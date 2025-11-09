В России могут снять 90-дневный лимит для грузоперевозчиков из Казахстана
Казахстанские дальнобойщики могут снова получить право находиться в России до 180 дней без регистрации, вместо текущих 90. Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова.
Казахстанская сторона в рамках заседания инициировала обсуждение вопросов, касающихся трудностей, испытываемых казахстанскими автоперевозчиками, обусловленных введением с 1 января 2025 года изменений в российское миграционное законодательство. Согласно новым положениям, срок законного пребывания иностранных граждан на территории РФ без оформления регистрации сокращён с 180 до 90 дней в пределах одного года.
«Российская сторона выразила готовность содействовать скорейшему решению вопроса по возвращению прежнего срока пребывания казахстанских водителей, осуществляющих международные перевозки, до 180 дней», — указано в сообщении.
Ранее сообщалось, что на предстоящей неделе в графике президента России Владимира Путина запланированы переговоры с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым. Токаев до этого анонсировал, что во время его визита в РФ 12 ноября будут подписаны документы, которые окажут позитивное влияние на сотрудничество двух стран.
