Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 ноября, 18:39

В России могут снять 90-дневный лимит для грузоперевозчиков из Казахстана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Proxima13

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Proxima13

Казахстанские дальнобойщики могут снова получить право находиться в России до 180 дней без регистрации, вместо текущих 90. Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова.
Казахстанская сторона в рамках заседания инициировала обсуждение вопросов, касающихся трудностей, испытываемых казахстанскими автоперевозчиками, обусловленных введением с 1 января 2025 года изменений в российское миграционное законодательство. Согласно новым положениям, срок законного пребывания иностранных граждан на территории РФ без оформления регистрации сокращён с 180 до 90 дней в пределах одного года.

«Российская сторона выразила готовность содействовать скорейшему решению вопроса по возвращению прежнего срока пребывания казахстанских водителей, осуществляющих международные перевозки, до 180 дней», — указано в сообщении.

ФТС потребовала от россиян доплатить утильсбор за машины из Казахстана
ФТС потребовала от россиян доплатить утильсбор за машины из Казахстана

Ранее сообщалось, что на предстоящей неделе в графике президента России Владимира Путина запланированы переговоры с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым. Токаев до этого анонсировал, что во время его визита в РФ 12 ноября будут подписаны документы, которые окажут позитивное влияние на сотрудничество двух стран.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Казахстан
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar