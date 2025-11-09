Россия и США
9 ноября, 10:12

Путин на предстоящей неделе встретится с Токаевым и проведёт совещание Совбеза

Обложка © Life.ru

На следующей неделе в графике президента России Владимира Путина запланированы переговоры с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым, а также заседание Совета безопасности РФ. Об этом сообщил автор и соведущий программы «Москва. Кремль. Путин» на «России 1» Павел Зарубин.

«Владимир Путин проведёт встречу с президентом Казахстана, который приедет в Россию с государственным визитом. В плане президента РФ также есть совещание с членами Совбеза РФ», — говорится в сообщении.

А ранее президент поручил профильным ведомствам — МИДу, Министерству обороны, спецслужбам и гражданским структурам — подготовить предложения относительно потенциальной готовности к ядерным испытаниям. Министр обороны Андрей Белоусов доложил главе государства, что США отработали ядерный удар по России на учениях, и назвал целесообразной немедленную подготовку Москвы к собственным ядерным испытаниям.

