11 ноября, 15:42

Путин и Мирзиёев по телефону обсудили сотрудничество и общие энергетические проекты

Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Лидеры обсудили развитие стратегического партнёрства и союзничества между двумя странами, сообщает пресс-служба Кремля.

Особое внимание уделили реализации крупных совместных проектов, в первую очередь в энергетической сфере. Также была отмечена важная роль межрегионального сотрудничества, которое укрепилось после недавнего заседания Совета регионов.

«Затронуты актуальные международные темы. Условлено о продолжении регулярных контактов на различных уровнях», сообщается по итогам беседы.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин придаёт особое значение трёхстороннему сотрудничеству между Россией, Казахстаном и Узбекистаном в газовой сфере, подчеркнув важность совместных проектов по поставкам природного газа. Спикер Кремля отметил значимость этого партнёрства в контексте переговоров с прибывшим в Москву президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, где будут обсуждаться вопросы нефтегазового сотрудничества.

