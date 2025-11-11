Песков: Путин высоко ценит газовое сотрудничество РФ, Казахстана и Узбекистана
Обложка © Lifer.ru
Президент России Владимир Путин придаёт особое значение трёхстороннему сотрудничеству между Россией, Казахстаном и Узбекистаном в газовой сфере. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.
«Помимо всего прочего есть и газовые проекты трехсторонние, которые затрагивают три страны (Россию, Казахстан и Узбекистан. — Прим. Life.ru). Поставки природного газа. Очень важно. Президент Путин придаёт большое значение этому трехстороннему сотрудничеству», — сказал представитель Кремля.
Он подчеркнул значимость партнёрства в контексте вопросов о возможном обсуждении нефтегазового сотрудничества с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
Ранее сообщалось, что 11–12 ноября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит Россию с государственным визитом по личному приглашению Владимира Путина. В рамках переговоров лидеры двух стран планируют обсудить дальнейшее развитие российско-казахстанского стратегического партнёрства в различных сферах, включая политическое взаимодействие, экономическое сотрудничество и гуманитарные проекты. Казахстанский лидер высказался, что в Казахстане к Владимиру Путину относятся с неизменным уважением и воспринимают его как политического деятеля глобального масштаба.
