Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 ноября, 09:53

Песков: Путин высоко ценит газовое сотрудничество РФ, Казахстана и Узбекистана

Обложка © Lifer.ru

Обложка © Lifer.ru

Президент России Владимир Путин придаёт особое значение трёхстороннему сотрудничеству между Россией, Казахстаном и Узбекистаном в газовой сфере. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

«Помимо всего прочего есть и газовые проекты трехсторонние, которые затрагивают три страны (Россию, Казахстан и Узбекистан. — Прим. Life.ru). Поставки природного газа. Очень важно. Президент Путин придаёт большое значение этому трехстороннему сотрудничеству», — сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул значимость партнёрства в контексте вопросов о возможном обсуждении нефтегазового сотрудничества с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Токаев заявил, что Трампа к нам на землю послал Бог
Токаев заявил, что Трампа к нам на землю послал Бог

Ранее сообщалось, что 11–12 ноября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит Россию с государственным визитом по личному приглашению Владимира Путина. В рамках переговоров лидеры двух стран планируют обсудить дальнейшее развитие российско-казахстанского стратегического партнёрства в различных сферах, включая политическое взаимодействие, экономическое сотрудничество и гуманитарные проекты. Казахстанский лидер высказался, что в Казахстане к Владимиру Путину относятся с неизменным уважением и воспринимают его как политического деятеля глобального масштаба.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Путин
  • Казахстан
  • Узбекистан
  • Касым Жомарт Токаев
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar