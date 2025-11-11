Песков: Путин высоко ценит газовое сотрудничество РФ, Казахстана и Узбекистана

Президент России Владимир Путин придаёт особое значение трёхстороннему сотрудничеству между Россией, Казахстаном и Узбекистаном в газовой сфере. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

«Помимо всего прочего есть и газовые проекты трехсторонние, которые затрагивают три страны (Россию, Казахстан и Узбекистан. — Прим. Life.ru). Поставки природного газа. Очень важно. Президент Путин придаёт большое значение этому трехстороннему сотрудничеству», — сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул значимость партнёрства в контексте вопросов о возможном обсуждении нефтегазового сотрудничества с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.