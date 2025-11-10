Россия и США
10 ноября, 09:08

Президент Казахстана Токаев прилетит в Россию по приглашению Путина

Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Фото © Владимир Смирнов/ТАСС

Пресс-служба Кремля сообщила, что 11–12 ноября Россию с государственным визитом посетит президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Его пригласил лично Владимир Путин.

В ходе переговоров лидеры обсудят развитие российско-казахстанского стратегического партнёрства — от политики и экономики до гуманитарных проектов. Также в повестке окажутся ключевые вопросы региональной и глобальной ситуации.

Ожидается, что Путин и Токаев в формате видеоконференции выступят перед участниками пленарного заседания XXI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Мероприятие пройдёт в казахстанском Уральске.

К визиту подготовлен пакет двусторонних документов, которые стороны планируют подписать.

Отметим, что последняя встреча Владимира Путина и Касыма-Жомарта Токаева состоялась совсем недавно — 10 октября, на заседании Совета глав государств СНГ. Там лидеры также обсуждали вопросы региональной безопасности, экономического взаимодействия и кооперационных проектов внутри Содружества. Теперь диалог продолжится уже в Москве, в рамках госвизита президента Казахстана.

