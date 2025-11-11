Токаев раскрыл правду об отношении к Путину в Казахстане

В Казахстане к президенту РФ Владимиру Путину относятся с неизменным уважением и видят в нём политического деятеля глобального масштаба. Об этом написал в авторской статье для RG.ru казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев.

«Все достижения в двустороннем сотрудничестве неразрывно связаны с энергичной, продуктивной деятельностью в данном направлении президента Владимира Владимировича Путина. В Казахстане он пользуется неизменным уважением как государственный деятель глобального масштаба, его имя на устах политиков и простых людей практически во всех странах мира», — пишет Токаев.

Он также отмечает, что отношения России и Казахстана являются зрелыми и равноправными, а совместное союзничество рассматривается как значимый элемент формирования системы евразийской безопасности. По оценке президента, в условиях глобальной неопределённости стране удалось выстроить с Россией стабильное и содержательное стратегическое партнёрство, основанное на доверии и взаимном уважении.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что 11–12 ноября Россию с государственным визитом посетит президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Его пригласил лично Владимир Путин. В ходе переговоров лидеры обсудят развитие российско-казахстанского стратегического партнёрства — от политики и экономики до гуманитарных проектов.