Путин подписал закон о значительном повышении МРОТ в России с 1 января 2026 года

Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда с 1 января 2026 года в размере 27 093 рублей в месяц. Документ был принят Государственной Думой 20 ноября 2025 года и одобрен Советом Федерации 26 ноября текущего года.

Согласно информации Государственно-правового управления, данное повышение МРОТ является одним из самых значительных за последние годы и направлено на улучшение благосостояния граждан.

По данным газеты «Известия», повышение МРОТ затронет около 4,6 млн россиян и превысит как прогнозируемую инфляцию, так и рост прожиточного минимума. Одновременно с этим, запланирована индексация на 7,6% для работников бюджетной сферы, включая учителей, врачей, работников культуры, государственных служащих и военнослужащих. В коммерческом секторе ожидается рост зарплат, особенно в IT-отрасли, строительстве и логистике.

С 1 января 2026 года также будет пересмотрен прожиточный минимум, который составит 18 939 рублей. МРОТ превысит прожиточный минимум для трудоспособного населения на 31,2%.

Напомним, что в 2025 году минимальный размер оплаты труда составлял 22 440 рублей. Одобренный закон увеличивает федеральный размер минимальной оплаты труда сразу на 20,7% по отношению к текущему году. Подробную информацию о влиянии повышения МРОТ на доходы граждан — читайте в подробном материале на Life.ru.