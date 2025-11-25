Миронов призвал провести кредитную амнистию и повысить МРОТ, чтобы россияне начали копить

Лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов (СРЗП) заявил, что рост доходов большого числа россиян сегодня отстаёт от роста расходов. Он назвал меры, которые позволят гражданам жить не от зарплаты до зарплаты, а откладывать сбережения.

Он привёл результаты опроса ФОМ, согласно которому у 65% россиян нет финансовой подушки безопасности. По словам Миронова, подавляющее большинство населения «как жило, так и живёт от зарплаты до зарплаты».

«Изменит ситуацию госрегулирование цен, кредитная амнистия, ежеквартальная индексация пенсий и повышение МРОТ до 60 тысяч рублей. Это поможет сбалансировать доходы и расходы домохозяйств и создаст условия для сбережений», — заявил Миронов Life.ru.