Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 ноября, 03:00

Миронов призвал провести кредитную амнистию и повысить МРОТ, чтобы россияне начали копить

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов (СРЗП) заявил, что рост доходов большого числа россиян сегодня отстаёт от роста расходов. Он назвал меры, которые позволят гражданам жить не от зарплаты до зарплаты, а откладывать сбережения.

Он привёл результаты опроса ФОМ, согласно которому у 65% россиян нет финансовой подушки безопасности. По словам Миронова, подавляющее большинство населения «как жило, так и живёт от зарплаты до зарплаты».

«Изменит ситуацию госрегулирование цен, кредитная амнистия, ежеквартальная индексация пенсий и повышение МРОТ до 60 тысяч рублей. Это поможет сбалансировать доходы и расходы домохозяйств и создаст условия для сбережений», — заявил Миронов Life.ru.

Объём наличных в обращении в России за год вырос в пять раз
Объём наличных в обращении в России за год вырос в пять раз

При этом вклады населения в российских банках впервые превысили 61,2 трлн рублей, рост сбережений продолжается даже на фоне снижения ставок.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Сергей Миронов
  • Новости экономики
  • Комментарии Лайфу
  • Госдума
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar