Объём наличных в обращении в России за год вырос в пять раз

В третьем квартале 2025 года объём наличных денег в российской экономике вырос на 659 млрд рублей. Этот показатель в пять раз превышает данные за аналогичный период 2024 года.
Граждане начали чаще снимать наличные в связи с учащением сбоев в мобильном интернете, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Центробанка.
«Для многих отключение мобильного интернета в ряде регионов стало сигналом, что необходимо иметь при себе определённый запас наличных», — отметила глава отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.
Она добавила, что спрос на наличные мог вырасти также из-за усиленного банковского контроля за подозрительными операциями. Граждане могли решить заранее увеличить долю наличных расчётов, чтобы минимизировать риск блокировок и задержек при проведении операций.
Несмотря на эти изменения, доля безналичных платежей в России остаётся на уровне 87%. Это один из самых высоких показателей среди крупных экономик мира.
Ранее эксперты отмечали, что россияне чрезмерно увлеклись цифровыми платежами. Лучше всегда носить в кошельке несколько тысяч рублей наличными, а также иметь купюры дома. Это поможет в случае сбоев в работе платёжных терминалов.
