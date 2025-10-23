В России изменились лимиты на снятие наличных с карт в банкоматах

С 1 сентября 2025 года в России вступили в силу обновлённые лимиты на снятие наличных средств в банкоматах. О текущих ограничениях рассказал доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета Михаил Хачатурян, пишет «Прайм».

По словам эксперта, новые правила касаются сумм, которые можно снять как за одну операцию, так и в течение дня или месяца.

«Лимиты варьируются достаточно широко и в зависимости от типа карты составляют от нескольких десятков тысяч до нескольких сотен тысяч рублей в сутки. Месячные лимиты также колеблются от одного до трёх миллионов рублей. Они могут быть и выше, если это премиальная карта», — отметил он.

Хачатурян добавил, что существуют также ограничения на снятие средств по QR-коду, которые зависят от условий конкретного банка и статуса клиента. Новые нормы, введённые с начала осени, ограничивают ежедневное снятие до 50 тысяч или 100 тысяч рублей в случае подозрения на мошеннические действия. Для увеличения лимита необходимо обратиться непосредственно в банк, заключил финансист.

Ранее сообщалось, что размер стартовой заработной платы для выпускников российских высших учебных заведений варьируется от 50 тысяч рублей в регионах до 90 тысяч рублей в Москве. Зарплаты молодых специалистов быстро растут в первые два года при успешном вхождении в рабочий процесс. Важным фактором для успешной карьеры является умение налаживать деловые связи и постоянное обновление профессиональных навыков.