Финансист назвал причины повышения транспортного налога в ряде регионов России

Повышение транспортного налога в Новосибирской и Оренбургской областях, а также в Красноярском крае связано со стремлением региональных властей компенсировать сокращение доходов бюджета из-за трудовой миграции, объяснил в эфире радио «Комсомольская правда» профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

По его словам, сегодня налоговая база региональных бюджетов формируется в основном за счёт транспортного, имущественного налогов и налога на выигрыш в игровых зонах. Кроме того, при повышении налогов учитывается социально-экономическая структура населения каждого конкретного региона.

Владельцы автомобилей представляют разные категории граждан. Есть люди с достаточным уровнем доходов, для которых увеличение налога не станет критичным, но для бюджетников, чьи зарплаты растут строго в соответствии с инфляцией, дополнительная налоговая нагрузка может оказаться обременительной, полагает эксперт.

«Если мы возьмём Оренбуржье, там достаточно большое количество людей, которые ездят, что называется, на отход. То есть, работают в других регионах, и, соответственно, уплата налогов, в том числе и НДФЛ, так сказать, в большей степени идёт в других регионах, а там сосредоточено стареющее население», — заключил экономист.