Россиян предупредили о последствиях частного импорта автомобилей из ЕС

Частный импорт автомобилей из стран Евросоюза может нести за собой серьёзные юридические и финансовые последствия. Об этом рассказала директор Юридической группы «Яковлев и Партнёры» Мария Яковлева агентству «Прайм».

Юрист отметила, что попытки обойти законодательство могут повлечь административные взыскания и уголовное преследование. Особую опасность представляют манипуляции с документацией и идентификационными номерами транспортных средств.

По её словам, правовые нормы стали значительно строже, а нелегальные практики куда рискованнее. В основном это связано с таможенным оформлением: перебивка VIN-номеров и подделка ПТС. Кроме того, есть риск с нелегальным прошлым авто: оно может быть в угоне или иметь кредитные обременения.

Единственный безопасный способ приобрести европейский автомобиль — через официальных импортеров или российских дилеров с уплатой всех пошлин. Экономия при самостоятельном ввозе почти всегда иллюзорна, а возможные убытки могут быть значительными.

