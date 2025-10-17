Автоэксперт объяснил, почему дилеров не заставят продавать машины с сезонной резиной

Введение обязательных требований к продаже автомобилей с сезонной резиной маловероятно из-за климатического разнообразия России. Такое мнение высказал автоэксперт Андрей Ломанов, комментируя инициативу вице-президента Национального автомобильного союза.

Эксперт в беседе с «Москвой 24» пояснил, что невозможно предъявлять одинаковые требования к салонам в регионах с разным климатом — например, в Красноярске и Краснодаре. При этом он признал, что проблема выезда покупателей на летней резине зимой действительно существует, но в основном касается недобросовестных небольших салонов. Ломанов подчеркнул, что официальные дилеры обычно не допускают таких ситуаций и предоставляют клиентам возможность установки собственных шин.

Автоэксперт Дмитрий Попов добавил, что навязывание конкретных шин может ущемлять права покупателей, которые предпочитают выбирать резину самостоятельно исходя из качества и характеристик. Он провёл параллель с грязезащитными фартуками — их отсутствие также считается неисправностью, но они предлагаются за дополнительную плату.

Ранее ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова рассказала Life.ru, когда лучше всего сменить резину на зимнюю. По его мнению, идеальный моментом для этого является именно середина октября, а к концу месяца «переобувка» уже станет не заблаговременным шагом, а необходимостью.