1 октября, 09:32

Финансист раскрыл, на какую зарплату рассчитывают выпускники вузов в России

Финансист Селезнёв: Выпускники вузов в РФ могут зарабатывать 50–90 тысяч рублей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

В настоящее время сумма, получаемая выпускниками университетов в России, варьируется от 50 тысяч рублей в регионах до 90 тысяч рублей. Об этом заявил эксперт по фондовому рынку Кирилл Селезнёв.

«Для студентов (людей с высшим образованием) стартовые зарплаты в регионах сейчас около 50–60 тыс. В Петербурге старт обычно идёт от 70 тыс., в Москве от 90 тыс. Но эти суммы довольно быстро растут в первые два года, если человек хорошо втягивается в рабочие процессы», — подчеркнул специалист в беседе с «Газетой.ru».

По его словам, когда молодой специалист достигает возраста от 25 до 27 лет, его заработная плата обычно соответствует среднему уровню по его специальности и месту жительства. Главной задачей начинающего работника всегда было и остаётся приобретение первичного опыта трудовой деятельности и заработка хотя бы символических средств.

Эксперт дополнил, что студентам из других городов приходится сталкиваться с более жёсткими условиями, поскольку им приходится не только трудоустроиться, но и обеспечить своё жилье, даже если это арендуемая комната, в то время как местные жители часто могут позволить себе работать и проживать с родителями.

Селезнёв объяснил, что успех карьеры выпускника в значительной мере зависит от умения налаживать деловые связи. По мнению специалиста, профессиональные навыки подлежат постоянному обновлению на протяжении всей карьеры, поэтому учиться новому и совершенствоваться придётся на протяжении всей жизни.

Экономист раскрыла, почему абитуриенты массово идут в педвузы
Дарья Нарыкова
