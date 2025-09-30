Экономист раскрыла, почему абитуриенты массово идут в педвузы

В российских вузах отмечается значительный интерес абитуриентов к программам педагогического образования. Об этом изданию «Постньюс» сообщила кандидат экономических наук Инна Литвиненко, занимающая должность в Общественном совете при Минобрнауки.

По словам эксперта, такая популярность связана с возможностью последующей переквалификации. Через педагогическое образование можно в дальнейшем перепоступить на второй-третий курсы экономического или юридического направления.

«Через педагогическое образование можно в дальнейшем перепоступить на второй-третий курсы экономического или юридического направления. То есть туда, где есть ограничения как по бюджетным местам, так и в платном наборе», 一 сказала Литвиненко.

Экономист добавила, что роста целевого набора для работы в школах не наблюдается, поскольку выпускники в основном планируют трудоустройство в коммерческом секторе или смену профессиональной специализации.

Ранее сообщалось, что в 2025 году произошло изменение предпочтений абитуриентов: педагогическое направление стало лидером по количеству поданных заявлений на бюджетные места, опередив IT-специальности. На 70 тысяч бюджетных мест в педагогические вузы уже подано 233,5 тысячи заявлений. Для сравнения, в предыдущем году профессия учителя занимала вторую позицию в рейтинге предпочтений выпускников, уступая сфере информационных технологий, что свидетельствует о смене образовательных трендов.