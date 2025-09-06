Правительство РФ разработало правила по ограничению платных мест в вузах

Минобрнауки России направит вузам предельные объёмы платного приёма на 2026/2027 учебный год в ноябре 2025 года. Об этом сообщается на официальном сайте министерства. После этого у образовательных учреждений будет возможность скорректировать расчётные значения платного приёма, предоставив соответствующее обоснование.

«Предельный объём платного приёма на 2026/2027 учебный год будет доведён до университетов в ноябре этого года, после чего у них будет возможность скорректировать расчётные значения платного приёма, предоставив соответствующее обоснование», — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что отсутствие ограничений на коммерческий приём отрицательно сказывается на качестве образования, поскольку количество студентов должно соответствовать реальным возможностям вузов, включая кадровый состав и материально-техническую базу. Регулирование будет вводиться поэтапно только по тем направлениям подготовки, которые войдут в специальный перечень. Итоговые лимиты перед утверждением согласует межведомственная рабочая группа с участием учредителей образовательных организаций.

Основной целью нововведения является сбалансированная подготовка кадров для экономики и социальной сферы России. Регулирование позволит скорректировать структуру приёма, повысить качество образования и гарантировать трудоустройство выпускников.