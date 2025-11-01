Россиянам посоветовали всегда носить в кошельке несколько тысяч рублей наличными

В России чрезмерно увлеклись цифровыми платежами, однако лучше всегда носить в кошельке несколько тысяч рублей наличными, а также иметь купюры дома. Об этом рассказал агентству «Прайм» генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев.

По его словам, это поможет сделать покупку в случае сбоев в работе платёжных терминалов, а также когда есть необходимость анонимно провести оплату. Кроме того, физическое расставание с банкнотами избавит от ситуаций со спонтанными покупками и поможет экономить деньги, тратя их более разумно. Мехтиев добавил, что нет смысла держать в кошельке огромные суммы, но пара тысяч всегда будут полезны в случае необходимости оплатить такси, обед в кафе или купить какую-то мелочь.

«Не стоит хранить дома основной запас финансов. Ограничьтесь суммой, необходимой для покрытия ежедневных расходов в течение 7 — 10 дней», — отметил аналитик.

Ранее сообщалось, что аферисты звонят гражданам и требуют передать наличные под предлогом проверки подлинности купюр или декларирования средств. Как предупредили в МВД, законное изъятие денежных средств возможно лишь при личном участии следователя и понятых с оформлением соответствующих документов.