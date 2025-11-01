Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 ноября, 08:47

Россиянам посоветовали всегда носить в кошельке несколько тысяч рублей наличными

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В России чрезмерно увлеклись цифровыми платежами, однако лучше всегда носить в кошельке несколько тысяч рублей наличными, а также иметь купюры дома. Об этом рассказал агентству «Прайм» генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев.

По его словам, это поможет сделать покупку в случае сбоев в работе платёжных терминалов, а также когда есть необходимость анонимно провести оплату. Кроме того, физическое расставание с банкнотами избавит от ситуаций со спонтанными покупками и поможет экономить деньги, тратя их более разумно. Мехтиев добавил, что нет смысла держать в кошельке огромные суммы, но пара тысяч всегда будут полезны в случае необходимости оплатить такси, обед в кафе или купить какую-то мелочь.

«Не стоит хранить дома основной запас финансов. Ограничьтесь суммой, необходимой для покрытия ежедневных расходов в течение 7 — 10 дней», — отметил аналитик.

Хищение 200 млн рублей у Долиной может отразиться на всех россиянах
Хищение 200 млн рублей у Долиной может отразиться на всех россиянах

Ранее сообщалось, что аферисты звонят гражданам и требуют передать наличные под предлогом проверки подлинности купюр или декларирования средств. Как предупредили в МВД, законное изъятие денежных средств возможно лишь при личном участии следователя и понятых с оформлением соответствующих документов.

Все самое важное о деньгах, курсах валют и мировой экономике — в разделе «Экономика» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Новости экономики
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar