Мошенники выманивают деньги у россиян под предлогом проверки подлинности купюр

Аферисты звонят гражданам и требуют передать наличные под предлогом проверки подлинности купюр или декларирования средств. Об этом сообщили в Telegram-канале УБК МВД России.

«Проверка подлинности купюр» — новое слово в арсенале киберпреступников. Теперь они объясняют необходимость изъятия наличных не только «декларированием средств», но и «проверкой подлинности купюр». Всё это — якобы по поручению правоохранительных органов или «в ходе проведения дистанционного обыска», — говорится в сообщении.

В самом законодательстве такого понятия как «дистанционный обыск» нет. В ведомстве подчеркнули, что законное изъятие денежных средств возможно лишь при личном участии следователя и понятых с оформлением соответствующих документов. Кроме того, денежные средства при изъятии должны быть надлежащим образом упакованы, а не передаваться курьером.

А ранее в МВД России призвали пенсионеров использовать кнопочные телефоны без доступа к интернету для защиты от мошенников. Глава пресс-службы ведомства заявил, что отсутствие интернета лишает злоумышленников многих каналов для связи с потенциальными жертвами. Он добавил, что такой гаджет — лишь одна из мер защиты.