Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 октября, 22:36

Мошенники выманивают деньги у россиян под предлогом проверки подлинности купюр

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Аферисты звонят гражданам и требуют передать наличные под предлогом проверки подлинности купюр или декларирования средств. Об этом сообщили в Telegram-канале УБК МВД России.

«Проверка подлинности купюр» — новое слово в арсенале киберпреступников. Теперь они объясняют необходимость изъятия наличных не только «декларированием средств», но и «проверкой подлинности купюр». Всё это — якобы по поручению правоохранительных органов или «в ходе проведения дистанционного обыска», — говорится в сообщении.

В самом законодательстве такого понятия как «дистанционный обыск» нет. В ведомстве подчеркнули, что законное изъятие денежных средств возможно лишь при личном участии следователя и понятых с оформлением соответствующих документов. Кроме того, денежные средства при изъятии должны быть надлежащим образом упакованы, а не передаваться курьером.

Сезон распродаж: мошенники атакуют покупателей и бизнес
Сезон распродаж: мошенники атакуют покупателей и бизнес

А ранее в МВД России призвали пенсионеров использовать кнопочные телефоны без доступа к интернету для защиты от мошенников. Глава пресс-службы ведомства заявил, что отсутствие интернета лишает злоумышленников многих каналов для связи с потенциальными жертвами. Он добавил, что такой гаджет — лишь одна из мер защиты.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • МВД РФ
  • Мошенничество
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar