В МВД призвали пенсионеров «вооружиться» кнопочным телефоном для защиты от мошенников

Использование кнопочного телефона может защитить пожилых людей от хищения средств с банковских карт. Об этом РИА «Новости» сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД Москвы Владимир Васенин.

«Так называемый кнопочный мобильный телефон для наших пожилых граждан, прежде всего, является более безопасным, чем смартфон, потому что у него отсутствует доступ к интернету», — сказал он.

Васенин отметил, что отсутствие интернета лишает злоумышленников многих каналов для связи с потенциальными жертвами. Он добавил, что такой гаджет — лишь одна из мер защиты, подчеркнув необходимость комплексного подхода к безопасности.

Эксперт также перечислил основные правила при использовании смартфонов: не отвечать на звонки с незнакомых номеров, никому не сообщать паспортные данные, коды из СМС и реквизиты карт, а также не устанавливать подозрительные приложения, поскольку в файлах могут быть вирусы.

Ранее сообщалось, что украинские телефонные мошенники начали использовать для обхода российских блокировок номера из Ирана (+98), Грузии (+995) и Словакии (+421). Специалисты рекомендуют игнорировать подобные звонки и предупреждать пожилых людей, наиболее уязвимых перед подобными схемами.