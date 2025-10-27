Мошенники с Украины начали звонить россиянам с иранских и грузинских номеров

Украинские телефонные мошенники нашли новый метод обхода российских блокировок, используя номера из Ирана (+98), Грузии (+995) и Словакии (+421). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Специалисты рекомендуют игнорировать такие звонки и предостеречь пожилых людей, которые особенно уязвимы перед мошенническими схемами. Злоумышленники по-прежнему выдают себя за представителей банков, правоохранительных органов или государственных учреждений, пытаясь выманить коды из SMS.

По информации Госдумы, перед ведомством стоят две главные цели: прекратить использование около 3,5 миллиона иностранных номеров без биометрических данных и пресечь попытки мошенников переключиться на стационарные телефонные линии, которыми активно пользуются пенсионеры.

Ранее Life.ru предупреждал о другой массовой схеме обмана с «доставкой цветов», где под видом курьера мошенники выуживают паспортные данные и коды подтверждения. При этом злоумышленники используют многоступенчатые сценарии, чтобы выглядеть максимально правдоподобно.