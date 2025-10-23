В Госдуме захотели ограничить международные звонки на стационарных телефонах

Для борьбы с телефонным мошенничеством в России предложено ограничить международные звонки со стационарных телефонов. С такой идеей выступил председатель комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский. Он выразил обеспокоенность в связи с проблемой мошеннических звонков, которые переместились из мессенджеров WhatsApp и Telegram на телефонную связь.

«И вот там надо выключать международные звонки. И об этом говорят правоохранители, потому что самые уязвимые люди — это пенсионеры», — сказал Боярский на заседании Совета по развитию цифровой экономики.

Он также обратил внимание на необходимость контроля над деятельностью виртуальных АТС. По его мнению, эти сервисы предоставляют злоумышленникам возможность арендовать телефонные номера с местными кодами, что позволяет им выдавать себя за представителей официальных организаций.

Кроме того, Боярский выразил надежду на скорое внедрение системы идентификации устройств по IMEI. Он считает, что операторы связи должны предоставить пользователям возможность привязывать SIM-карту к конкретному устройству. В случае установки SIM-карты в другое устройство, она должна блокироваться. По мнению парламентария, это поможет уменьшить риски перевыпуска SIM-карт, а также защитить аккаунты и сервисы от взлома.

Ранее Life.ru рассказал об ещё одной новой мошеннической схеме, когда злоумышленники звонят россиянам, предлагая заключить договор на поставку тепловой энергии. Цель этих звонков – получение доступа к личным данным жертвы, в результате чего мошенники завладевают логином и паролем от учетной записи на портале «Госуслуги».