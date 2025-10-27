Мошенники взламывают Telegram бойцов СВО через фейковый «Калькулятор военных выплат»

Мошенники создали фейковый сайт «Калькулятор военных выплат», предлагая участникам СВО рассчитать и получить выплаты за службу, после чего получают доступ к их Telegram-аккаунтам. Об этом предупредили в компании F6.

Мошнническая схема работает следующим образом: посетителям фейкового «Калькулятора» предлагают авторизоваться через госсервис или Telegram. При попытке войти через Telegram злоумышленники получают полный контроль над аккаунтом. Эксперты отметили, что оба сайта были созданы 24 сентября 2025 года, а домены индексируются в российских поисковых системах.

«Для реализации другого сценария взлома Telegram-аккаунтов мошенники создали фейковый сайт госсервиса, на котором предлагают гражданам, «пострадавшим от атак украинских дронов на топливную инфраструктуру», получить талоны с 30-процентной скидкой на бензин и дизельное топливо», — пояснила аналитик департамента DigitalRisk Protection компании F6 Анастасия Князева в беседе с РИА «Новости».

F6 порекомендовали включить двухфакторную аутентификацию, ограничить звонки и сообщения от незнакомцев, не переходить по подозрительным ссылкам и избегать открытых Wi-Fi сетей при работе с мессенджером.

Ранее Life.ru предупреждал о другой массовой схеме обмана с «доставкой цветов», где под видом курьера мошенники выуживают паспортные данные и коды подтверждения. При этом злоумышленники используют многоступенчатые сценарии, чтобы выглядеть максимально правдоподобно.