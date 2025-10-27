МВД раскрыло новую схему мошенников с оплатой аренды жилья

Мошенники начали действовать под видом собственников квартир. Они просят арендаторов оплатить аренду по якобы новым реквизитам. Эти данные на самом деле принадлежат мошенникам. Такая информация поступила из МВД России.

Аферисты вступают в контакт с жильцами и представляются владельцами. Они утверждают, что аренду необходимо оплатить по «новым реквизитам».

«После того, как квартиранты переводят деньги, связь с «арендодателями» сразу же обрывается», — передаёт ТАСС со ссылкой на материалы полиции.

В МВД советуют оплачивать аренду только по проверенным реквизитам, заранее согласованным с собственником. Также рекомендуется уточнять изменения в платёжных данных напрямую, например, позвонив арендодателю.

Накануне Life.ru сообщал о другой схеме обмана россиян, связанной с отключением пожарной сигнализации. Аферисты рассылают сообщения в Telegram от имени ТСЖ или управляющей компании. Они предлагают жителям «перейти по ссылке» для «временного отключения» системы безопасности.