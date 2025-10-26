Сектор Газа
Мошенники придумали новую схему обмана россиян с отключением пожарной сигнализации

Обложка © Freepik / jcomp

Мошенники придумали новый приём – они просят жильцов отключить пожарную сигнализацию под видом председателя ТСЖ. Согласно данным МВД, аферисты рассылают в Telegram сообщения от имени руководителя товарищества и предлагают жителям «перейти по ссылке» для «временного отключения» системы безопасности.

Жертве присылают ссылку на бот: человек вводит номер телефона, получает код и пересылает его, думая, что общается с председателем. Затем приходит сообщение о коде с портала «Госуслуг», после чего на сцену выходят «операторы Госуслуг», которые под любыми предлогами выманивают паспортные данные, СНИЛС и ИНН. В финале подключаются «представители Роскомнадзора и правоохранительных органов», а пострадавшему предлагают перевести сбережения на «безопасный счёт» или передать деньги курьеру, передаёт ТАСС.

Ранее Life.ru предупреждал о другой массовой схеме обмана с «доставкой цветов», где под видом курьера мошенники выуживают паспортные данные и коды подтверждения. При этом злоумышленники используют многоступенчатые сценарии, чтобы выглядеть максимально правдоподобно. Собранные данные затем идут на оформление микрозаймов, регистрацию SIM-карт или продаются на «чёрном рынке».

