В Москве накрыли схему мошенников с 30 онлайн-двойниками магазинов

В Москве полиция пресекла работу 30 онлайн-двойников магазинов известных брендов, мошенники устраивали агрессивны маркетинг и выводили свои сайты в топовые позиции в поисковой системе. Об этом сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по столице Владимир Васенин на пресс-конференции «Противодействие дропперам и кибермошенникам: новые подходы и результаты» в столице.

«На территории Северо-западного округа сотрудники подразделения фактически выявили большую схему, когда было создано почти 30 магазинов-двойников различных известных брендов», — отметил он.

По его словам, сейчас подозреваемых начали привлекать к ответственности, а их преступная деятельность с сайтами-двойниками блокируется в целях безопасности.

Ранее сообщалось, что злоумышленники нашли новый способ обмана пользователей мессенджеров с использованием взломанных аккаунтов для распространения вредоносных программ, замаскированных под видеоролики. Схема выглядит следующим образом: жертва получает от имени знакомого сообщение, содержащее ссылку на «интересное» видео. Однако при открытии этого файла на мобильное устройство незаметно устанавливается программа, обеспечивающая удалённый доступ к банковскому приложению.