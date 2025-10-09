Хакеры начали атаковать компании через кружки с подогревом и другие «цифровые мины»

Российские компании столкнулись с резким ростом успешных кибератак с использованием уязвимостей «умных» гаджетов и стороннего программного обеспечения. За первые девять месяцев 2025 года количество таких инцидентов увеличилось на 124% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщает «Газета.ru» со ссылкой на результаты исследования.

Авторы статьи отметили, что киберпреступники проникают на предприятия не только через флешки, но и с помощью портативных колонок, зарядных станций, Wi-Fi-ламп и даже кружек с подогревом, которые становятся «троянскими конями» для внедрения шифровальщиков и утечек данных. В программном обеспечении в среднем на одном рабочем месте установлено около 30 сторонних приложений, из которых 2–3 ежедневно содержат известные уязвимости. На серверном уровне в 70% случаев пентесты выявляют минимум одно уязвимое приложение.

«Основная причина сложившейся ситуации в том, что большинство исследованных компаний живут с ложным чувством безопасности. Около 80% средних организаций с выручкой до 2 млрд руб. не проводили полноценную проверку своего ПО на наличие проблем более двух лет», — указано в материале.

В связи специалисты рекомендуют срочно провести инвентаризацию всей ИТ-инфраструктуры для выявления уязвимых гаджетов и приложений, которые в отчёте названы «цифровыми минами».

А ранее Life.ru писал, что использование кодового слова — эффективная защита при подозрительных звонках. По словам специалиста, привычные личные данные вроде даты рождения, адреса или места работы не подходят, потому что их легко найти в Сети.