Эксперт рассказал о проверенном способе защиты от телефонного обмана

Использование специальных кодовых слов или вопросов во время звонков — надёжный способ защититься от мошенников, рассказал газете «Известия» глава InfEra Security и амбассадор бизнес-клуба Кибердома Игорь Бирюков. Он отметил, что привычные личные данные вроде даты рождения, адреса или места работы не подходят, потому что их легко найти в интернете.

Эксперт советует придумывать вопросы, связанные с личной историей. Для друзей это могут быть моменты из школьных лет, например: «С какого класса мы знакомы?» Для родственников — семейные события, а для коллег — рабочие детали вроде номера офиса или отдела. Главное — быть внимательным и уметь проверить, кто звонит.

Бирюков подчеркнул, что мошенники часто много знают о своих жертвах и легко могут обмануть. Они научились подделывать голосовые сообщения и даже видео в мессенджерах, поэтому любые странные просьбы лучше перепроверять.

«Сегодня персональные данные всех жителей России находятся в открытом доступе. Мошенники используют специализированное ПО для анализа информации и подготовки атак. Это не просто кража данных, но и их шифрование с последующей продажей. Ключевая защита — умение распознавать угрозу и использовать простые, но эффективные меры защиты», — подчёркивает специалист.

А ранее Центробанк России обнародовал перечень из десяти наиболее распространённых фраз, которые используют кибермошенники. Эти выражения служат индикатором для быстрого выявления попыток обмана. Среди самых частых фраз попадаются: «Переключаю вас на сотрудника Центробанка, правоохранительных органов, финансового надзора», «финансирование запрещённой (экстремистской) организации», а также «ваш аккаунт на «Госуслугах» взломан».