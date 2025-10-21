Стало известно, где россияне предпочитают хранить свои сбережения

Вклады населения в российских банках впервые превысили 61,2 трлн рублей, при этом рост сбережений продолжается даже на фоне снижения ставок. Об этом сообщает РИА «ФедералПресс».

В августе прирост составил около 67 млрд рублей, или 0,1%, после 1,3% в июле, что в ЦБ объяснили сезонными факторами — отпускными расходами и подготовкой к учебному году. Рублёвые средства увеличились на 0,1%: остатки на срочных вкладах выросли на 87 млрд рублей (0,2%), а средства на текущих счетах сократились на 35 млрд рублей (−0,2%). Иностранная валюта в рублёвом эквиваленте прибавила 15 млрд рублей (0,5%).

Рост депозитов при мягкой динамике ставок объясняется перетоком средств с текущих счетов и наличности в срочные продукты для фиксации доходности, а также общим увеличением денежных доходов отдельных групп домохозяйств и осторожностью инвесторов после периодов волатильности рынков. Ожидания и стремление поддерживать финансовую «подушку» на фоне неопределённости усиливают предпочтение консервативных инструментов, при этом доминирование рублёвых вкладов сохраняется, а валютная составляющая остается ограниченной из‑за комиссий и регуляторных ограничений.

В ближайшей перспективе совокупные сбережения населения, вероятно, продолжат расти, хотя темпы могут быть неравномерными из‑за сезонности и траектории ключевой ставки. Доля рублёвых средств останется доминирующей, а умеренный сдвиг в пользу срочных вкладов сохранится. В случае дальнейшего снижения ставок возможен частичный переток части средств в низкорисковые инвестиционные инструменты.

Ранее Life.ru рассказывал, что доля краткосрочных вкладов в России впервые достигла 30% портфеля сбережений, их объём за год вырос на 60% и превысил 16 трлн рублей — в полтора раза больше начала 2025 года, сообщили в ЦБ. Причина — более высокие ставки по краткосрочным депозитам на фоне ожиданий снижения ключевой ставки.