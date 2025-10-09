Бьют все рекорды: Россияне массово переходят на короткие вклады

Короткие вклады в России стали рекордно популярными — их доля в банковском портфеле сбережений впервые достигла 30%. Эксперты связывают рост с ожиданием снижения ключевой ставки и предупреждают о рисках для экономики. Об этом сообщила газета «Известия».

«При короткой ресурсной базе кредитование крупных проектов становится невозможным, что ограничивает экономический рост и дополнительно охлаждает экономику», — пояснил экономист Андрей Бархота.

Как отмечают «Известия» со ссылкой на данные Центробанка, объём коротких вкладов за год вырос на 60% и превысил 16 триллионов рублей. Это полтора раза больше показателя начала 2025 года. В ЦБ объясняют рост тем, что ставки по краткосрочным депозитам сейчас значительно выше, чем по долгосрочным, из-за ожиданий снижения ключевой ставки.

Банки готовятся к массовому окончанию сроков таких вкладов и уже предлагают новые программы, усиливая конкуренцию за сбережения граждан. Эксперты считают, что увеличение доли «коротких денег» снижает возможности для долгосрочных инвестиций и делает экономику более уязвимой.

Ранее сообщалось о предложении разрешить хранение средств материнского капитала на банковских вкладах. Такая мера позволит защитить накопления семей от инфляции и сохранить их покупательную способность. Маткапитал изначально задумывался как инструмент поддержки семей и стимулирования рождаемости, однако из-за роста цен его реальная ценность постепенно снижается.