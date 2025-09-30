Россиянам объяснили, в каком случае банк не вернёт деньги со вклада

Банк имеет законное право отказать клиенту в выдаче средств по вкладу при наличии определённых оснований. Об этом рассказала аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Гаянэ Замалеева агентству «Прайм».

Одной из ключевых причин является невозможность досрочного снятия, если это не предусмотрено договором. Так, безотзывные вклады с повышенной процентной ставкой предполагают доступ к средствам исключительно по окончании срока. В таких случаях претензии клиента не изменят условия договора.

Другой повод — отсутствие в кассе необходимой суммы. Чтобы избежать неудобств, банк рекомендует заранее уведомлять о планируемом крупном снятии. Кроме того, финансовые организации могут временно блокировать средства в рамках законодательства о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма. Технические сбои также могут стать причиной задержки.

Замалеева отметила, что действия банка будут законными, если они соответствуют условиям договора или требованиям закона. Однако необоснованные задержки или отказы без объяснений нарушают права вкладчика.

«Чтобы избежать подобных проблем, стоит внимательно читать договор перед открытием вклада, уточнять условия досрочного снятия и порядок выдачи крупных сумм. Для надёжности лучше заранее согласовать снятие значительных средств, особенно наличными. Полезна диверсификация: держите деньги не только в одном банке или только во вкладах», — заключила эксперт.

Ранее был выпущен проект, по которому в течение ближайших трёх лет, с 2026 по 2028 год, из федерального бюджета будет выделено около пяти миллиардов рублей на выплаты компенсаций россиянам по вкладам, сделанным в советское время. В 2026 году планируется выделить около 1,662 миллиарда рублей на погашение внутреннего госдолга РФ.