Около 5 млрд рублей направят на выплату компенсаций по советским вкладам россиян

В течение ближайших трёх лет, с 2026 по 2028 год, из федерального бюджета будет выделено около пяти миллиардов рублей на выплаты компенсаций россиянам по вкладам, сделанным в советское время. Информацию об этом содержит проект федерального бюджета, сообщает ТАСС.

Согласно проекту, в 2026 году на погашение внутреннего государственного долга РФ планируется выделить из бюджета около 1,662 миллиарда рублей, в 2027 году — примерно 1,6 миллиарда рублей, а в 2028 году — около 1,56 миллиарда рублей.

Изначально утверждённый бюджет на эти цели предусматривал выделение 1,458 миллиарда рублей в 2025 году, а затем 1,285 и 1,246 миллиарда рублей в 2026 и 2027 годах. Однако власти приняли решение увеличить лимит компенсаций в 2026-2027 годах примерно на четверть от запланированных сумм.

