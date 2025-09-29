«Годы работают на будущее»: В Госдуме рассказали, как накопить приятную сумму к пенсии

По результатам свежего опроса ВЦИОМ, около трети россиян считают, что начинать копить на пенсию следует до 25 лет. Депутат Госдумы Алексей Говырин, входящий в Комитет по малому и среднему предпринимательству, в беседе с Life.ru поделился своим мнением о том, когда же на самом деле стоит задуматься о будущем пенсионном обеспечении.

По словам депутата, действующая государственная система пенсионных выплат устроена просто: размер пенсии зависит от количества баллов, которые начисляются за стаж и официальную зарплату. В текущем году один пенсионный балл стоит 145,69 рубля, а фиксированная выплата к пенсии составляет 8907,70 рубля. Однако даже при высокой зарплате (105–110 тысяч рублей) и длительном стаже (35 лет) пенсия вряд ли превысит 32 тысячи рублей в месяц. Это и подталкивает многих россиян к мысли о необходимости поиска дополнительных способов накопления на пенсию.

Возможности для добровольного пополнения будущих пенсионных выплат существуют. Прежде всего это государственная программа долгосрочных сбережений, позволяющая не только формировать капитал, но и получать налоговые льготы, а также софинансирование от государства. С 2024 года доступны новые индивидуальные инвестиционные счета, которые дают возможность вернуть часть уплаченного НДФЛ или освободить инвестиционный доход от налогообложения при соблюдении минимального срока владения. Дополнительным инструментом остаются негосударственные пенсионные программы, где часть взносов может вносить работодатель. Алексей Говырин Депутат Госдумы, член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству

Депутат обратил внимание на то, что описанная система эффективна лишь в долгосрочном периоде. Средства, вложенные в неё, по сути, «замораживаются» на длительное время, но именно это и обеспечивает значительное увеличение будущей государственной пенсии. Чем раньше человек начнёт копить таким образом, тем больше будет его накопленный капитал. Например, если начать откладывать в 25 лет, а не в 35, то к моменту выхода на пенсию (через 30 лет) разница в накоплениях может быть существенной.

«Сегодняшние данные ВЦИОМ отражают постепенное смещение общественного восприятия. Если раньше пенсионное обеспечение воспринималось как обязанность государства, то теперь всё больше людей готовы брать часть забот на себя. В любом случае раннее решение о накоплениях даёт очевидное преимущество: годы работают на будущего пенсионера», — резюмировал парламентарий.

Согласно данным опроса ВЦИОМ, почти треть россиян (30%) полагает, что начинать копить на пенсию стоит до 25 лет. Ещё четверть опрошенных (25%) придерживается мнения, что оптимальный возраст для старта — от 25 до 35 лет. Опрос, проведённый 5 сентября 2025 года среди 1,6 тысячи совершеннолетних россиян, также выявил, что 14% считают подходящим период 36–45 лет, а 20% затруднились с ответом.