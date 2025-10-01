Сбережения для будущего: В России предложили хранить маткапитал на банковских вкладах

В России обсуждают возможность разрешить хранение материнского капитала на банковских вкладах. Life.ru узнал, что с такой инициативой в Госдуму обратился правозащитный центр «Сорок Сороков». По мнению авторов предложения, механизм поможет защитить деньги семей от инфляции и сохранить их реальную ценность.

В организации напомнили, что материнский капитал задумывался как мера поддержки семей и улучшения демографической ситуации. Однако в условиях экономической нестабильности его покупательная способность постепенно снижается. Если индексация не компенсирует рост цен, родители лишаются возможности эффективно использовать средства на жильё, образование или пенсию матери.

«Введение возможности открывать специальный банковский вклад за счёт средств материнского капитала позволит минимизировать эти риски, сохранить ценность предоставляемых средств», – говорится в обращении, которое есть в распоряжении Life.ru.

Общественники считают, что такой вклад мог бы предусматривать повышенные процентные ставки, сопоставимые с уровнем инфляции, и гарантии сохранности капитала за счёт госрегулирования. Это позволило бы не только защитить деньги, но и стимулировать семьи к долгосрочному планированию, а также привлечь ресурсы для банковской системы.

Авторы идеи предлагают, чтобы такие вклады открывались через банки с государственным участием, с чёткими правилами использования процентов и ограничениями на снятие основного капитала до достижения ребёнком определённого возраста. По их мнению, эта мера повысит доверие к программе маткапитала и снизит социальную нагрузку на бюджет, принеся выгоду и семьям, и экономике в целом.

Ранее Life.ru писал, что в России предложили уравнять в правах многодетных матерей и отцов. Общественники выступили с инициативой заменить «материнский капитал» на «семейный капитал», чтобы оба родителя могли равноправно распоряжаться средствами. В проекте также фигурируют новые награды для мужчин – звание «Отец-герой» и орден «За заслуги в воспитании подрастающего поколения».